黑龍江政協前副主席 涉受賄遭雙開

【本報綜合報道】中紀委昨日通報，中央紀委國家監委對黑龍江省政協前黨組成員、副主席李海濤嚴重違紀違法問題立案調查，認為其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定開除其黨籍及公職。雲南省政府前黨組成員、副省長張祖林亦涉嫌受賄，被開除黨籍。

調查指，李海濤長期違規接受宴請、旅遊等活動安排，出入私人會所；在幹部人事工作中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮品、禮金、消費卡，安排下屬單位報銷、支付個人費用，利用職權為親屬經營活動謀取利益，縱容默許親屬利用其職務影響謀取利益；將公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目開發、企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。他被終止黑龍江省第十三次黨代會代表資格，收繳違紀違法所得，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

雲南前副省長職務謀利受懲 張祖林則大搞利益交換，私藏、閱看有嚴重政治問題的書刊、音像製品，又拉幫結派，搞迷信活動；在職工錄用、職務晉升等方面為他人謀取利益；違規收受禮品禮金，搞權色、錢色交易；違規干預和插手司法活動；利用職務便利為他人在房地產開發、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

他亦被取消享受的待遇，收繳違紀違法所得，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。