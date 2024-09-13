盜稀土領域機密 境外企業華員工囚11年

遭收買內地高層同判囚

案情指，葉男2017年代表境外某有色金屬公司商務拜訪國內某稀土公司，與時任業務科長成男結識，此後成男多次在葉男陪同下前往境外回訪。隨着工作聯繫日益密切，葉男即以境外客戶合作所需為由，頻繁向成男提出獲取稀土行業相關數據的要求，成男為了維繫客戶關係，明知有洩密風險仍心存僥倖，多次按要求將數據提供給對方。成男升職後更主動提出通過第三方公司參與的形式，與葉男合作賺取稀土貿易差價，成男獨自獲得一半利潤，並持續向葉男提供稀土行業內幕情況。