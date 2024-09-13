盜稀土領域機密 境外企業華員工囚11年
【本報綜合報道】國家安全部昨日指，國家安全機關早前公開一宗境外某公司非法搜集竊取中國稀土領域國家秘密案。公司中方葉姓僱員在外籍員工指揮下，利誘收買國內某稀土公司成姓副總經理，為境外刺探並非法提供涉及7項機密級國家秘密。江西省南昌市中級人民法院去年11月分別以為境外收買、非法提供國家秘密罪判處葉男有期徒刑11年，以為境外非法提供國家秘密罪、受賄罪判處成男有期徒刑11年半。
遭收買內地高層同判囚
案情指，葉男2017年代表境外某有色金屬公司商務拜訪國內某稀土公司，與時任業務科長成男結識，此後成男多次在葉男陪同下前往境外回訪。隨着工作聯繫日益密切，葉男即以境外客戶合作所需為由，頻繁向成男提出獲取稀土行業相關數據的要求，成男為了維繫客戶關係，明知有洩密風險仍心存僥倖，多次按要求將數據提供給對方。成男升職後更主動提出通過第三方公司參與的形式，與葉男合作賺取稀土貿易差價，成男獨自獲得一半利潤，並持續向葉男提供稀土行業內幕情況。
成男通過收取現金、境外匯款等方式，共從境外某有色金屬公司獲利約51萬美元（約398萬港元），大部分用於妻女在境外的支出。有色金屬公司通過各種渠道精準獲悉中國稀土收儲招標會召開時間，指揮葉男向成男索要具體數據，得到長期穩定的供密源。國安部指出，境外高度關注中國稀土收儲情況，千方百計獲取內部數據，若數據外洩將影響中國稀土產業優勢，甚至使中國在國際戰略博弈中受制於人。
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