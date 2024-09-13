華首披露美國人借拍照帶走 楚帛書近80載外流

在湖南長沙子彈庫出土的楚帛書，是由1942年至今發現年代最長的帛書實物。在央視大型文化節目《帛書傳奇》周二啟動儀式上，首次披露美國情報人員以拍照為藉口，把楚帛書偷偷帶往美國。國寶自1946年流落美國，迄今已近80年。

長沙子彈庫楚墓於1942年遭非法盜挖，楚帛書出土後落入收藏家蔡季襄手中。他經常往來上海與長沙之間，認識上海的古董商。經他人牽線搭橋，蔡季襄再次見到了曾在長沙任教、戰時從事情報工作的美國人柯強。柯強藉口拍照，未經蔡季襄允許就把楚帛書託人直接帶去美國。帛書中保存相對完整的部分現為賽克勒基金會所有，餘下部分收藏於美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館（原名弗利爾‧賽克勒美術館）。

中方首公開重要證物 在《帛書傳奇》啟動儀式上，首度公開1946年柯強未經允許把楚帛書帶到美國後，蔡季襄向柯強催要錢款的一封信件，信件現存於美國芝加哥大學柯強檔案內。

今年6月20日，帛書研究專家、芝加哥大學夏德安教授接受委託，在青島向中國文物主管部門移交曾經用於盛裝子彈庫楚帛書第二卷、第三卷盒蓋。盒蓋帶有福格博物館借存標籤等訊息，原由芝加哥大學圖書館保存，能夠證明盒中文物自1946年9月16日起已借存於福格博物館，是帛書在美國流傳證據鏈的重要一環。

美教授籲博物館歸還 夏德安教授表示，希望目前收藏楚帛書的博物館主動開啟歸還中國的程序。加州大學教授羅泰強烈希望子彈庫楚帛書能迅速回到中國，他指賽克勒在世時多次稱，如此重要的文物不應該保留在原籍國之外的國家，希望把帛書作為禮物歸還給中國。

北京大學人文講席教授、帛書研究專家李零指出，帛書是中國學術的重要源頭之一，對研究古文字、古文獻、學術史、思想史等至關重要。楚帛書是目前僅見的戰國時期帛書，全篇九百多字，記載古代神話、數術等眾多內容，具有重要研究價值，不僅受國內學者珍視，也為國際學術界所矚目。

楚帛書第一卷《四時令》，圖文並茂，中間摺痕非常清晰，如今的可折疊地圖、書籍的裝訂方式皆由帛書演變而來。本報綜合報道