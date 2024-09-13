向中國洩露機密罪成 美判港產CIA囚10年

馬玉正

【本報綜合報道】美國中央情報局（CIA）前僱員、港人移民馬玉正（前稱馬玉清）涉充當雙面諜，向中國出售美國機密情報，他周三於夏威夷法院被裁定串謀收集及向中國傳遞美國國防資訊罪名成立，被判入獄10年，之後遵守5年監督釋放。

馬玉正認串謀上海國安局 根據法庭文件，71歲的馬玉正於1982至1989年任職CIA，與他有血緣關係的同謀亦在1967至1983年於CIA任職，同謀目前已離世；法庭文件沒有公開同謀身份，以「CC#1」為代號，此前有指他是前民運人士馬大維。二人作為CIA人員，在任時有最高機密安全許可，能接觸敏感及機密CIA資料，並已簽署保密協議。

認罪協議指出，馬玉正承認明知及有意願地串謀馬大維和上海國家安全局（SSSB）情報人員，傳達和傳輸他知道將用於傷害美國或為中國謀利的訊息。馬玉正的作用是推動馬大維和SSSB之間的資訊交換，其中包括馬大維在1967至1983年間獲得的CIA機密資訊。

馬玉正於2020年8月向一名FBI臥底探員承認協助向SSSB情報人員提供機密資訊，他最終被捕。根據認罪協議條款，他必須在餘生與美國合作。