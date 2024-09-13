台購美F16V 延宕逾一年半 首機月底交付

【本報綜合報道】台灣向美國採購的66架F16 Block70（F16V）戰機延宕逾一年半後，首機將於月底出廠交付。F16V已交付巴林及斯洛伐克，台灣將成為第3個獲得F16V的客戶。

按原來合約規定，F16V應該在去年初開始交機，但因為供應鏈及交機順序等多項問題而延遲。製造商洛歇馬丁公司預計在月底，向台灣交付首架F16V。交機儀式當天，台灣空軍駐美接機小組、在美受訓的種子教官，以及台灣空軍高層將領與國防部駐美軍事代表團成員，均將應邀觀禮。台灣空軍明年度預算編列約3,665萬元新台幣（約890萬港元），派出65名機師赴美受訓，培養更多F16V種子教官。為了強化制空能力及因應解放軍殲16、殲20等數量龐大的戰機機群。台灣空軍除了把現役139架F16A/B交由漢翔公司升級為F16V，還額外購買F16V。