華報告斥美破壞多邊貿易體制

批評將國內法凌駕貿易規則

報告指，過去一年美國繼續罔顧成員期待，與世貿規則義務背道而馳，打着所謂去風險的幌子，泛化國家安全，將經貿問題政治化、武器化，不斷升級單邊制裁措施，頻繁實施歧視性措施，持續提高關稅壁壘，給多邊貿易體制帶來嚴峻挑戰，嚴重損害成員國共同利益。報告批評美國將國內法凌駕於世貿規則之上，不取消有關違規措施，反而進一步提高自華進口產品的301關稅，發起新調查。此外，美國對他國正常經貿往來實施單邊制裁和「長臂管轄」，炒作「中國產能過剩」威脅論，卻實施大量排他性、歧視性補貼扶持政策，推動建立「礦產安全夥伴關係」等各類歧視性雙邊和區域合作安排。