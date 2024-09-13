香山論壇開幕 設中美關係專題

【本報綜合報道】第十一屆北京香山論壇昨日至明天在北京國際會議中心舉行，美國派出比去年級別更高、資歷更深的代表與會。

本屆論壇以「共築和平、共享未來」為主題，體現全球安全倡議的核心理念。至今已有逾100個國家、國際組織官方代表團的500多名官方代表，以及200多名中外專家學者確認與會，人數和層級再創新高。美國國防部中國、台灣與蒙古事務副助理部長蔡斯率團與會，會否在論壇發言、其內容以及中美兩軍如何互動備受關注。

華中將批評美搞陣營對抗 解放軍軍事科學院前副院長何雷中將表示，論壇已成為全球特別是亞太地區具重要影響力的安全與防務高端對話平台。當中在「高端訪談」中設置了「中美關係」的專門話題，在平行分組會議中設置了「中美正確相處之道」議題。何雷批評美國搞陣營對抗，把別人推到第一線當炮灰，當作「手中槍」，但到一定時候，美國迫不得已也需跳到前台。

美國智庫蘭德公司高級防務分析師格羅斯曼稱，對本屆論壇達成任何有意義的成果不抱太高期望，但認為中美軍方接觸、溝通，對解決未來可能的安全危機至關重要。