美傳海豹第6隊密訓 應對台灣受襲作援軍

負責機密困難任務 曾參與擊斃拉登 台海緊張局勢有增無減之際，有傳作為美國海軍精銳特種部隊的海豹突擊隊第6小隊，已秘密受訓逾一年，準備一旦台海爆發衝突時協防台灣。第6小隊負責執行美軍最敏感和最困難任務，曾參與擊斃阿蓋德領袖拉登的行動。

英國《金融時報》昨日引述知情美國官員指，第6小隊在維珍尼亞州壩頸（Dam Neck）總部，為應對台海衝突接受訓練及制訂計劃，加強對中國的阻嚇力。壩頸在大西洋沿岸，位於華盛頓東南250公里外。第6小隊是美軍最精銳的一級部隊，隸屬於聯合特種作戰司令部，與陸軍三角洲特種部隊齊名。第6小隊一直負責美軍最機密和最困難工作，甚至由美國總統或國防部長下令指揮，但白宮或國防部一般不會評論任務細節。

恐怖組織威脅減 加強關注中國 雖然，美國國防部近年派出不少特種部隊赴台協助訓練，但第6小隊的任務更為敏感，知情人士沒有透露太多細節。隨着恐怖組織威脅消退，特種部隊和美軍其他單位及情報機構，均加強對中國的關注。美國國防部發言人僅表示，本部及其部隊為各種突發事件做好準備及訓練。撰寫關於美國聯合特種作戰司令部一書《無情打擊》（Relentless Strike，暫譯）的作者內勒（Sean Naylor）認為，美國國防部過去幾年已重新關注大國競爭，因此最精銳特種部隊無法置身事外。

美國歐盟促北京克制 未提一中 美國副國務卿坎貝爾周一至周二與歐盟對外行動署秘書長聖尼諾（Stefano Sannino），舉行美國－歐盟中國問題對話第7次高級別會議及印太問題第6次高級別磋商。雙方周三發表聯合聲明，敦促中國在台海及台灣周邊地區保持克制，並高度關切東海及南海緊張局勢。與去年相比，今年的聲明未提一中政策。

美國與歐盟重申維護台海和平穩定的重要性，認為對國際安全穩定不可或缺，並支持台灣有意義參與國際組織。雙方呼籲透過對話和平解決兩岸問題，反對任何單方面改變現狀的企圖，尤其是透過武力或脅迫的方式。雙方強烈反對中國近期危及生命安全的海上舉動及侵犯航行自由的行為，但樂見中菲之間的外交努力，重申南海仲裁裁決對訴訟雙方具法律約束力。本報綜合報道

海豹突擊隊受訓應對困難任務。 聖尼諾 海豹突擊隊第6小隊在維珍尼亞州壩頸（圖）總部接受訓練。 解放軍東部戰區多次在台海附近進行軍演。 坎貝爾