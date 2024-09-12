烏戰成局部大戰 俄羅斯還是慘勝

烏克蘭戰爭已趨尾聲，但卻可能轉進另一階段。

近日英、美情報主管表示，烏克蘭的自衞權可包括攻擊俄羅斯境內目標。同時，歐盟與北約的有關官員，亦支援烏軍在俄國境內的襲擊。這與烏克蘭進侵庫爾斯克，連續大舉空襲俄羅斯，包括莫斯科，顯示出北約、歐盟政策上與之配合。而眾所周知，烏克蘭軍隊已相等於北約，武器、人員與指揮都屬北約控制，進侵俄境的有着為數眾多的北約僱傭軍。北約、歐盟官員的公開支持烏軍進侵俄羅斯，無非是為北約大舉參戰作輿論支持。烏克蘭戰爭在北約與烏軍失利之下，大有可能進一步擴大而走上歐洲大戰之方向。

美國總統拜登亦在此時表示，擬取消烏克蘭使用遠程攻擊武器的限制，在他餘下的任期似乎仍在努力擴大烏克蘭戰爭。

烏國或步波蘭後塵 俄羅斯的反應不僅是重複強調使用核武器的選擇，俄軍的無人機進入羅馬尼亞和拉脫維亞領空，明顯地對北約進行挑釁，也暗示可以與北約開戰，以此威嚇周邊的北約成員國。波蘭因此而宣布不會出兵支援烏克蘭 （即使這已是眾人皆知的事實，波蘭不過是向俄羅斯示弱，卻已引起波蘭政府內部的爭執），保加利亞也劃清界線。

拜登會否在落台前發動大戰，北約與烏克蘭看來是樂於從命。而俄羅斯必然會把戰火燒往北約在烏克蘭周邊的國家，波蘭、保加利亞或許可免，但好戰反俄的波羅的海國家則難免，且也涉及俄羅斯「飛地」加里寧格勒的安全。羅馬尼亞有美國部署的導彈和可能駐有美軍，便應難免。若美國推動北約狂炸俄羅斯，也增兵庫爾斯克，俄會大戰，把空襲擴及烏克蘭以外，一是打擊可能進侵的北約前沿基地和部隊；二是在烏克蘭邊境轟炸北約輸送來的軍火、部隊。

戰爭不會一下子升級至歐洲大戰，俄羅斯總統普京還是有所節制，但求痛擊以引起北約個別國家的避戰，也打擊北約和歐盟中的好戰派。北約與俄軍競相互炸，死傷破壞會大，但戰場還是決定戰事變化的主因。在烏東俄軍若勝，北約便必然從庫爾斯克退兵，失掉庫爾斯克的佔地。北約加劇空襲亦只會引來俄軍進一步進攻，基輔與敖德薩都在所難免。這便是真正的烏克蘭戰爭，目標或後果便大有可能是烏克蘭的被分割、瓦解，一如二次大戰後波蘭之被分割。

研究院院長 陳文鴻