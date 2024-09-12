兩岸國際

黃石市驚現「鳳舞九天」
湖北黃石市一名市民周一清晨晨跑時，發現天空一朵七彩霞雲竟如同一隻金色鳳凰展翅翱翔，畫面奇幻。黃石氣象局高級工程師王超然解釋，該鳳舞九天的雲朵是一片漂亮的毛卷雲，雲片較薄，顏色潔白，毛絲般的纖維結構很清晰，它的出現預示將是晴天。受高空風影響，毛卷雲的雲絲分散，形狀多樣，看似亂絲、羽毛等。
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