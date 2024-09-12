首宗人類全眼移植 看不到的心靈慰藉

美國阿肯色州47歲男子詹姆斯2021年6月在一場高壓電線事故中嚴重受傷，失去左眼、左側鼻子、嘴巴及左手前臂。他去年在紐約市一個外科醫生團隊操刀下，完成全球首宗人類全眼移植手術，儘管其左眼仍失去視力，但經過一年多的康復時間，目前已基本回歸正常生活。

外科醫生團隊周一在《美國醫學會雜誌》刊登相關研究論文，揭示詹姆斯歷時21小時手術後的表現，以及術後康復情況，形容其個案為新的臨床方案鋪路，激發學界對移植重要感官器官的研究。當時領導詹姆斯全眼移植手術的醫生羅德里格斯指，團隊目前需要着眼於了解恢復患者眼睛視力的方法。

準備與妻送女上大學 傳統上，都是採用眼角膜移植，幫助病患重見光明。詹姆斯表示，他是全球首位接受全眼移植手術的病患，對此感到非常榮幸，即便新安裝的眼睛無法看到東西，卻能使他恢復正常生活，同時為擁有相同經歷的患者奠定基礎。而他現在正朝着新方向前進，並準備和妻子米根一同送女兒阿莉上大學。本報綜合報道