英王伉儷下月訪澳洲 將晤阿爾巴內塞

【本報綜合報道】英王查理斯三世及王后卡米拉下月出訪澳洲和大洋洲國家薩摩亞，是查理斯三世公開患癌以來首次外訪及登基後首次訪澳。白金漢宮周二公布詳細行程，他們將於下月18日至23日訪澳，前往坎培拉和悉尼，期間將與澳洲總理阿爾巴內塞會晤。

阿爾巴內塞屆時會在坎培拉國會大樓歡迎英王伉儷到訪，並為二人舉行招待會，當地政界及社區領袖亦會出席。二人也將赴悉尼出席海軍艦隊的檢閱儀式，參觀悉尼歌劇院並出席一個社區舉辦的燒烤活動，之後回到坎培拉在澳洲戰爭紀念館獻花圈，參觀原住民及托雷斯海峽島民的紀念碑，並訪問澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO），與癌症專家、原住民代表等會面。

公布患癌以來首次外訪 阿爾巴內塞發聲明表示，對白金漢宮公布的行程表示歡迎，認為英國王室成員的到訪是向他們展示澳洲最好一面的機會，包括他們豐富的文化、對社區的認知以及對科學、研究及對全球發展的貢獻。他又指，英王1966年首次訪澳，對當地有深厚感情，同時為他康復良好、再次將訪澳作為首要任務感到高興。