朝垃圾氣球設加熱裝置 韓憂墜落點燃引發火災

南韓聯合參謀本部（聯參）一名負責人前日表示，北韓施放的垃圾氣球設有定時加熱裝置，可能引發火災。然而韓軍初步研判，朝方並無透過垃圾氣球引發火災意圖。

聯參稱，氣球下方懸掛膠袋裝有垃圾等雜物，袋上則裝有定時加熱器。加熱器並非引爆裝置，不過啟動後可燒毀膠袋，從而令垃圾掉落。韓軍推測，定時加熱器一般在空中啟動並燒毀膠袋，但如果在氣球落地後啟動，膠袋內的紙張可能點燃。聯參負責人指出，至今未發現膠袋內有易燃品或爆炸物。

火災現場檢疑似氣球裝置 首爾金浦國際機場附近一處工廠周一再次發生火災，現場發現疑似北韓垃圾氣球及特別裝置。工廠距離機場只有二至3公里，曾於上周四起火，雖然沒有造成傷亡，但廠方稱財產損失高達兩億韓圜（約116萬港元）。北韓垃圾氣球周日曾墜落在南韓京畿道坡州市的一處倉庫屋頂引發火災，造成8,729萬韓圜（約50.8萬港元）財產損失。韓軍將與警方合作制訂防範措施，確保損失最小化。

韓與聯國斥朝非法研核武 第二屆南韓與聯合國軍司令部成員國國防部長級會議周二在首爾舉行，各方認為朝俄早前簽署《全面戰略夥伴關係條約》違反聯合國安理會決議，屬於非法且非常危險，同時強烈譴責北韓非法研發核武。各方商定，為了應對當前安全威脅，將積極實施南韓與聯合國軍司令部、韓美聯合司令部、聯合國軍司令部成員國之間聯合演習，持續擴大資訊共用及合作。南韓國防部表示，今後為加強首爾與聯合國軍司令部成員國之間合作及團結，將繼續推進包括防長級會議在內高級別交流，與聯合國軍司令部及其成員國保持緊密合作。本報綜合報道