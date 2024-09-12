王毅晤紹伊古 中俄願加強戰略溝通

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅周二在聖彼得堡，會見俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古。王毅表示，中方願同俄方加強戰略溝通，充分發揮中俄戰略安全磋商機制和金磚安代會議機制的作用，不斷充實中俄關係的戰略內涵。

冀深化金磚國互信合作 王毅指，面對百年未有之大變局，中俄關係保持穩定健康發展勢頭，歸根結柢在於兩國元首的把舵領航。今年以來，雙方立足中俄建交75周年新起點，保持各層級交往，落實元首重要共識，進一步落實中俄永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的政治和社會基礎。王毅稱，中方支持俄金磚輪值主席國工作，願攜手深化金磚國家互信合作，將金磚機制打造為新興力量發聲的主要渠道、「全球南方」團結協作的重要，不斷開創「大金磚」合作新局面。

紹伊古稱，感謝中方對俄方擔任金磚輪值主席國的支持，俄方願繼續同中方加強戰略溝通，密切協調合作，確保下月舉行的金磚國家領導人喀山峰會圓滿成功。雙方還就烏克蘭危機交換意見，紹伊古介紹了俄方立場，歡迎中國和巴西聯合提出6點共識，樂見這一共識得到國際社會廣泛認可。王毅稱，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正態度，將繼續致力於增進國際社會中的平衡客觀理性聲音，為早日停火止戰、推動危機政治解決匯聚更多國際共識、積累必要條件。