指俄已收短程彈道導彈 美制裁伊朗企業個人

美國國務卿布林肯周二指，俄羅斯已收到伊朗提供的短程彈道導彈，即將在未來數周用於烏克蘭戰場。美國國務院同日宣布，制裁數艘參與運送導彈的船隻、俄伊兩國的個人與企業，以及伊朗航空公司。

最大射程120公里 已訓練俄軍 布林肯在倫敦與英國外交大臣林德偉會面，會後舉行聯合記者會。他表示，俄羅斯總統普京為了對烏克蘭發動侵略戰爭，愈來愈依賴伊朗和北韓幫助，俄羅斯從兩國獲得武器明顯違反多項聯合國安理會決議。俄羅斯和伊朗日益加強的合作威脅歐洲安全，伊朗破壞穩定的影響力遠遠超出中東地區。俄羅斯則在分享伊朗尋求的技術，包括核武和太空。伊朗已訓練數十名俄軍操作法塔赫360短程彈道導彈，導彈最大射程為120公里。

布林肯還批評了中國，稱普京能夠繼續侵略的其中一個原因是中國支持，中國是俄羅斯最大的機床及微電子產品供應方，幫助俄羅斯維持國防工業基礎。美國國防部發言人賴德認為，俄羅斯獲得法塔赫360後，可減少消耗更遠射程的新型導彈，同時繼續打擊烏克蘭民用設施目標。美國及夥伴國家會繼續為烏克蘭建立綜合防空系統，防禦俄羅斯導彈及無人機攻擊。賴德又指，俄羅斯與北韓在內的狡詐國家關係日益密切，有理由預計伊朗將繼續運送導彈。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫僅表示，伊朗是重要夥伴，雙方正在所有可能領域展開合作與對話，包括最敏感領域。伊朗外交部發言人否認向俄羅斯出口武器，反指美國才是最大武器出口國。烏克蘭總統澤連斯基稱，伊朗向俄羅斯供應彈道導彈是不可接受，警告一旦發現有關證據烏克蘭將與伊朗斷交。

美斥中國協助俄繼續侵略 另一邊廂，美國副國務卿坎貝爾指控中國正援助俄羅斯，規避國際制裁、提升技術以增加軍事生產，換取俄羅斯敏感軍事技術。坎貝爾稱，中國提供予俄羅斯的物品並非軍民兩用，基本上是直接協助俄羅斯「戰爭機器」。坎貝爾已要求歐盟和北約行動，並與美國一致表達關切，謹慎準備採取措施來表達不滿。本報綜合報道

美國指俄羅斯已接收伊朗的法塔赫360短程彈道導彈。 布林肯