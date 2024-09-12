美眾議院通過法案 限制投資孔子學院

【本報綜合報道】美國國會「中國周」揭開序幕，繼眾議院周一通過多項涉華法案後，周二繼續討論一系列有關中國的法案，並通過禁止國土安全部對與中國孔子學院和其他引發關切的實體有關的美國高等教育機構提供資金的法案。

相關機構禁從國土部獲資金 眾議員通過對《國土安全部限制孔子學院和受關注的中國實體法案》提出的一些修訂意見後，最終以249票支持、161票反對的表決結果通過法案。法案規定，從該法頒布12個月後開始的第一個財政年度起，國土安全部長應確保與孔子學院或引發關切的中國實體有關的高等教育機構沒資格從該部門獲得任何資金，除非該機構終止與孔子學院或中國受關注實體的關係。

共和黨眾議員紐豪斯（Dan Newhouse）指摘中國將目標對準美國年輕人，其特工多年來一直執行影響當地大學生的策略，禁止國土安全部的資金流向設有孔子學院和與中國有聯繫的大學，是削弱中方對美國機構控制的一大步。但有議員認為，法案不能阻止中國利用美國學術界的開放性和合作性進行間諜活動。白宮則稱，支持法案的意圖，期待進一步完善。