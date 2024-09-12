民調：逾6成人認為賀錦麗表現更佳

【本報綜合報道】民調訪問605人顯示，63%受訪者認為賀錦麗的辯論表現更佳，37%人則認為特朗普更佳，同一批受訪者在辯論前認為，兩人表現將會相當。賀錦麗陣營邀請特朗普下月再辯論，但對方似乎意願不高，認為希望辦第二場「是因她今晚輸了」。

賀錦麗的競選團隊滿意辯論，認為賀錦麗展現強大掌控能力，在生育權、經濟和外交政策等關鍵問題上成功傳達目標訊息，更不止一次打擊特朗普。相反特朗普經常中計和發怒，令賀錦麗團隊始料未及。辯論開始一小時內，賀錦麗收到的小額捐款中71%來自女性。

特朗普獲邀下月再辯論 特朗普高級競選顧問拉奇維塔（Chris LaCivita）和懷爾斯（Susie Wiles）發表聲明，形容特朗普辯論表現精湛，提出大膽的美國願景，以及他將如何在第一任期成功基礎上，繼續加強經濟、保障邊境安全，以及阻止犯罪肆虐全國社區。

專家形容賀錦麗的舉手投足間展現自信，特朗普的發言卻含糊不清。親共和黨的霍士新聞主持人休姆（Brit Hume）認為，特朗普度過糟糕的夜晚。