特朗普提移民吃貓狗謠言被指正

【本報綜合報道】特朗普在辯論中提到副手萬斯早前無端指控「俄亥俄州的海地移民吃寵物貓狗」的謠言，遭主持人當場提醒，強調沒證據證明。特朗普又聲稱賀錦麗的言語攻擊導致針對他的暗殺企圖，賀錦麗則狠批對方在犯罪率問題上撒謊。

主持繆伊（David Muir）對特朗普的言論展開事實核查，並引述俄亥俄州斯普林菲爾德（Springfield）城市經理的話，表示海地移民吃寵物的說法沒有證據。特朗普重提民主黨人為了獲得更多選票而鼓勵非法移民的錯誤說法，並將跨境移民形容為「甚至不知道自己身處哪個國家」的人。美媒指出，非公民投票屬非法，而且極罕見。

稱賀錦麗對其評價致暗殺

特朗普於今年7月曾在賓夕凡尼亞州巴特勒縣遇刺受傷，他在辯論中表示，賀錦麗和其他民主黨人稱他為對民主的威脅，引發了這次襲擊。他聲稱：「因他們對我的評價，我的頭部可能中了一槍。他們談論民主，我是對民主的威脅，他們才是對民主的威脅。」他的言論後來被主持人打斷。