美國總統選舉辯論 特朗普賀錦麗交鋒

被指順從中國 前者重申會加關稅 距離美國大選不足兩個月，共和黨總統候選人特朗普、民主黨總統候選人賀錦麗周二首次同台出席電視辯論，兩人就多項議題唇槍舌劍激烈交鋒。賀錦麗批評特朗普順從於中國，特朗普則重申當選後會對中國等其他國家加徵關稅。

辯論周二晚上9時在賓夕凡尼亞州費城舉行，時間共計90分鐘。每個環節辯論人有兩分鐘時間回答主持人提問、一分鐘相互回應。完成辯論環節後，雙方最後各有兩分鐘結語時間。主持人一開始提問美國經濟問題，其後是墮胎權問題及國會山莊暴動事件。特朗普和賀錦麗發言時間，分別為42分鐘52秒和37分鐘36秒。

賀錦麗指對方將關稅轉嫁中產 後半段辯論聚焦外交議題，賀錦麗將特朗普對海外商品徵收關稅的提議稱為「特朗普銷售稅」，稱最終將由美國中產階級家庭支付。賀錦麗談及她對中產階級的關注、推動兒童稅收抵免和她的小企業計劃，同時抨擊對方希望為企業、億萬富翁再次減稅。特朗普強調沒有「銷售稅」，反批評賀錦麗和總統拜登推高通脹。

賀錦麗談及特朗普任內舉措，指對方在新冠疫情期間，實際上感謝中方所做的一切，曾在社交平台發文表明「謝謝」。賀錦麗指，當他們知道中方應對新冠病毒起源缺乏透明度、不向美方提供詳細數據時，中方就負有責任。特朗普則辯稱，自己在應對新冠疫情方面做得非常出色。

賀錦麗亦指摘特朗普引發中美貿易戰，但最後把晶片賣給中國，幫助他們促進軍事現代化，基本上等於出賣美國。她認為對方的政策無助美國勞工權益，沒法確保美國贏得本世紀的競爭。特朗普反駁稱，美國幾乎沒在製造晶片，並歸咎於拜登政府的政策。他又稱：「我不會說是賀錦麗的政策，因為她根本沒有政策。」

特朗普稱有把握平息俄烏戰爭 主持人問賀錦麗會否促成以色列和巴勒斯坦達成人質停火協議，賀錦麗重申以色列絕對有自衞權，但如何行使自衞權很重要，目前已有太多無辜的巴人被殺。特朗普輕輕帶過以巴問題後，話鋒一轉談及俄羅斯和烏克蘭戰事，強調若自己在任總統，目前的戰爭都不會發生，又強調若自己勝選，他有把握讓俄烏戰爭在24小時內平息。

談及阿富汗撤軍問題，賀錦麗強調同意拜登從阿富汗撤軍的決定，又批評特朗普處理國際關係的方式，包括對方擔任總統期間繞過阿富汗政府，直接與恐怖組織塔利班談判，最終談成外界能想像到最弱的交易之一。辯論最後，賀錦麗率先發表結語，強調美國不會走回頭路，回到特朗普執政時代。特朗普則批評賀錦麗滿嘴漂亮話，但她擔任副總統3年半以來無一實現。他指摘賀錦麗出爾反爾，於2019年表明贊成禁止用水力壓裂法開採能源，之後又改變立場。結語最後，他形容拜登和賀錦麗是「史上最糟糕的總統、最糟糕的副總統」。本報綜合報道