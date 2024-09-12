貝碧嘉直奔華東 中秋前夕又打風

未來數天闖東海 恐登陸釀災 中央氣象台昨日表示，今年第13號颱風「貝碧嘉」已於周二晚上，在西北太平洋洋面上生成。預計貝碧嘉將以時速20至25公里向西北移動，強度逐漸增強，趨向中國東海海面，可能在中秋節前登陸及影響華東地區。

貝碧嘉昨早8時在美國關島偏西方向的洋面上，位置是北緯13.6度、東經143.3度，中心附近最大風力有9級（23米/秒），中心最低氣壓為990百帕，七級風圈半徑220-300公里。目前多家數值預報模式預測，貝碧嘉將在下周日前後進入東海海域，但後期預測分歧仍然較大，路徑預報範圍包括黃海、江蘇沿海一直到浙江、福建沿海。

籲福建海上作業注意安全 中國氣象頻道氣象分析師信欣指出，未來貝碧嘉直奔華東，中秋節假期會影響到華東地區，或存在登陸可能，可能還會有更多颱風吹襲。福建昨天受副熱帶低壓外圍環流影響，全省多雲，有分散性陣雨或雷陣雨。福建將於今天及明天天氣轉差，會出現陣雨或局部大雨。預計今天晚間起，福建沿海陣風將逐漸加大至6-7級，海上作業和航行船隻需注意安全。

另一方面，早前風暴「摩羯」對海南造成嚴重影響。海口海關周二出台企業復產的10項措施，宣布當天起至下月31日，將支持海南企業積極應對災後生產經營和進出口困難問題，包括加快物資通關速度；企業因受災導致無法按期繳納稅款，則獲允許在災後3個月內補繳稅款，並減免稅款滯納金；實施寬嚴相濟容錯機制，查處因災發生輕微違法行為，依法運用約談整改等方式勸導企業，實施「首違免罰」和「小違輕罰」等多項措施。

中國人民銀行海南省分行制訂指導意見，推出再貼現資金30億元人民幣（約33億港元），優先用於支持金融機構向受災民營企業、小微企業、個體工商戶，以及農業經營主體提供優惠利率貸款和票據貼現融資。海南自災情發生後已全面展開病媒生物、飲用水和食物衞生緊急監測，至今未發現受災市縣出現發燒和腹瀉等病例異常增長趨勢，或因災害導致的食物中毒等突發公共衞生事件及傳染病疫情。本報綜合報道