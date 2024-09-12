中紀委通報3人涉貪遭除黨籍

劉躍進

【本報綜合報道】中央紀委國家監委周三連續通報3名涉嫌受賄官員，均被開除黨籍。其中十三屆全國政協委員劉躍進（副部長級）因違規出入私人會所接受宴請，違規收受禮金；私自留存涉密文件，將公權力當作牟私利工具，大搞權錢交易、案件協調等方面牟利，並非法收受巨額財物，因涉嫌受賄犯罪而被開除黨籍。

黑龍江省人大常委會前黨組成員、副主任李顯剛被指違規出入私人會所；利用職權違規為他人職務晉升調整提供幫助；違規收受禮金，大搞錢色交易；違規留存涉密文件，道德敗壞，貪婪腐化；將公權力作為牟私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、案件處理等方面牟利，並非法收受巨額財物；又侵吞公共財物，故被開除黨籍及公職。當局認為其行為已構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、貪污犯罪，應嚴肅處理。

移交檢察機關起訴 中國海洋石油集團有限公司前黨組副書記、總經理李勇同日被通報，涉多次接受供應商安排宴請及打高爾夫球活動；違規提拔調整幹部；違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務旅遊安排，搞錢色交易；肆無忌憚「靠石油吃石油」，長期與不法商人勾肩搭背，大搞權錢交易，境內辦事、境外收錢，利用職務便利為他人在業務代理、產品銷售、職務晉升等方面牟利，並非法收受巨額財物。當局已將上述3人所涉犯罪問題及財物，移交檢察機關審查起訴。

李顯剛 李勇