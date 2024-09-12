行李藏逾45公斤大麻 港人泰婦過境台北落網

【本報綜合報道】台媒昨日報道，台北海關4月在桃園國際機場與安檢共同監看轉機託運行李時發現，兩名從泰國曼谷來台轉機前往香港的旅客，其託運4件行李中藏有45.3公斤大麻，其中一人是香港航空地勤人員。經海關、航警局初步偵訊移送桃園地檢署，隔近5個月調查偵辦，直至昨日宣布偵破。

曼谷出發 欲轉機赴港 報道指，24歲陳姓香港疑犯與62歲家住香港的泰國籍女旅客，4月18日早上6時多乘搭台灣長榮航空航班自曼谷來台。當兩人託運行李通過海關X光機時，關員發現有異，最終在行李檢獲各22.65公斤大麻，合計市值超過9,000萬新台幣（約2,160萬港元）。經初步偵訊後，海關移送航警局偵辦。

航警局調查發現，陳姓疑犯是香港航空地勤人員，供稱在港受不明身份男性友人邀請前往泰國遊玩，需釋出自身行李額度供同行友人使用，結果遭到同行友人陷害，把裝有大麻行李箱託運來台。另一名涉案泰國女子已向航警承認，若成功把毒品運至香港，可獲5萬港元報酬。