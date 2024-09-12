華擬與多國深化合作 明年培訓3000海外警察

全球公共合作安全論壇大會開幕 全球公共合作安全論壇2024年大會周一在江蘇連雲港開幕，國務委員、公安部部長王小洪出席並作主旨發言。他表示，中國明年將培訓超過3,000名外國警察，強調中方願與馬來西亞、緬甸等深化執法安全合作。

122地區及組織出席論壇 來自122個國家和地區與國際組織的人員出席論壇，包括馬來西亞、緬甸、巴基斯坦和國際刑警組織等。王小洪指出，中方將派遣警務顧問到需要援助的國家，協助對方快速有效地提升其執法人員的能力，中國過去一年培訓2,700名來自海外的警察。

王小洪稱，過去一年來，中方與各方一起深入踐行全球安全倡議，高舉合作、創新、法治、共贏旗幟，致力於打造全球公共安全共同體，積極推進安全理念對接和利益共融，推動論壇建設取得明顯成效，推動全球公共安全合作持續向縱深發展。

面對世界之變、時代之變、歷史之變，中方願與世界各國一起，攜手踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，注重相互尊重、綜合施策、合作共贏、久久為功，深化公共安全領域交流合作，持續構建責任共同體、利益共同體、命運共同體，共同推動全球公共安全治理體系向更加公平、合理、高效的方向發展。

冀提升反恐打擊跨國犯罪 中國-中亞公安內務部長會晤機制首次會議周二舉行，王小洪出席及發言。他指中方願向各方一起，充分發揮公安內務部長會晤機制作用，樹立安全共同體意識，深化戰略互信合作；聚焦普遍安全願景，提升反恐及打擊跨國犯罪聯合行動能力；開創中國-中亞執法安全合作新局面，協助構建更加緊密的中國-中亞命運共同體。本報綜合報道

王小洪 福建警察學院外派教官團隊與約旦警察合影。 全球公共合作安全論壇2024年大會在江蘇連雲港開幕。