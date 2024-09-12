桑切斯籲中歐就關稅問題商討

【本報綜合報道】西班牙首相桑切斯周日起訪華，昨日迎來最後一天行程。他周二到塞萬提斯學院上海西班牙文化中心，為中心成立揭幕。他另提到，當前中歐關係緊張局面很大程度上是由歐盟對中國新能源車加徵關稅造成，呼籲在世界貿易組織框架內開展對話。

為上海西班牙文化中心揭幕 桑切斯揭幕的是中國境內第二間塞萬提斯學院，現場舉行熱鬧的舞龍舞獅儀式。他表示，人文交往是兩國關係發展的重要支柱，近年兩國人文交流日益密切，而語言文化交流更為增進兩國人民理解搭建了橋樑。

他又指，西班牙成為首個在中國擁有兩個文化中心的歐洲國家，充分展示兩國友誼和高水平的雙邊合作。他期待豐富兩國全面戰略夥伴關係內涵，加強文化、教育、科技等領域交流。

桑切斯另參加中國-西班牙商務論壇，指中國是西班牙重要經貿夥伴，也是亞洲主要夥伴，希望兩國有更緊密貿易往來，更多中國企業去西班牙投資，也支持更多西班牙企業來華投資。他認為中歐要發展經貿關係，避免貿易戰，強調貿易戰對全球沒有好處。