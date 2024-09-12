京華城弊案 威京主席坐輪椅現身

【本報綜合報道】台灣台北地檢署持續偵辦京華城弊案，周二首次提訊台北市前市長柯文哲和副市長彭振聲，昨日分別提訊威京集團主席沈慶京和台北市議員應曉薇。沈慶京再次坐輪椅現身地檢署，外界關注沈慶京是否轉為污點證人，但是他始終否認行賄。

接受檢方提訊 續否認行賄 檢方繼續約談包括台北市政府都發局等相關公務員說明，釐清柯文哲在案中的介入程度，也要找出可能受賄的現金流證據，包括早前在柯家中發現的關鍵USB中提及的「小沈1500沈慶京」代表時間或是金額。而此次提訊沈慶京，是由追查金流的檢肅黑金專組檢察官郭建鈺負責，主要了解行賄款項和金流，以及有沒有其他官員涉入。

沈慶京坐在輪椅上，由法警押解進入台北地檢署，右腳膝蓋上方疑似多出導尿管。

柯文哲近日官司纏身，外界質疑是遭到民進黨「追殺」。國台辦發言人陳斌華批評賴清德就職以來一再操弄司法、行政等手段，公器私用，黨同伐異，在台灣大肆製造「綠色恐怖」，陳斌華指摘，其目的是追殺不支持民進黨、不認同台獨的各界人士，以謀求一人、一黨之私利，並為其遂行台獨排除障礙；並強調多行不義必自斃，賴清德當局胡作非為，必遭民意唾棄。