解放軍31架次機船現台海

【本報綜合報道】截至昨日上午6時過去24小時內，台軍偵獲解放軍21架次軍機、9艘次軍艦和一艘次公務船，持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。其中13架次解放軍軍機逾越台灣海峽中線，進入台灣中部、西南及東部空域。一架解放軍直升機，出現在台灣東部空域。