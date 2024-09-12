再斥賴清德堅持台獨 國台辦揚言不容忍

【本報綜合報道】國台辦發言人陳斌華昨日批評，賴清德上台以來頑固堅持「台獨」立場，極力鼓吹分裂謬論，嚴重挑戰一個中國原則，嚴重破壞台海和平穩定，對此決不容忍、決不姑息。陳斌華警告，「台獨」勢力膽敢鋌而走險，將採取一切必要措施予以堅決、徹底粉碎。

警告將採措施粉碎 陳斌華指出，兩岸關係根基在民間，動力在人民，儘管當前台海形勢複雜嚴峻，但今年以來兩岸各領域交流合作沒有停、沒有斷、沒有少，上半年兩岸人員往來同比增長99.5%，大陸新設台資企業數同比增長9.2%，兩岸貿易額同比增長7.6%。他認為，這再次證明任何勢力都無法改變兩岸同胞走近走親的願望，無法阻擋兩岸關係向前發展的勢頭。

賴清德早前宣稱，明年將持續增加總體防衞預算，並持續強化不對稱戰力。陳斌華批評，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，賴清德就職以來勾結外部勢力不斷製造兩岸緊張，不斷推進「以武謀獨」，而台灣民眾的血汗錢被民進黨當局為窮兵黷武大肆揮霍，沒給台灣帶來安全，反而加速將台灣變成「火藥桶」、「地雷島」，讓台灣民眾憂心忡忡。

國台辦先前在網站設立懲治「台獨」頑固分子專欄，當中公布針對「台獨」頑固分子的舉報信箱。陳斌華表示，懲「獨」司法文件只針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞。