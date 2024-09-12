解放軍前潛艇艇長 繪福建部署交台

【本報綜合報道】解放軍前海軍潛艇艇長阮芳勇今年6月9日駕駛快艇鴻津號自福建偷渡赴台，登陸淡水渡船碼頭，被控違反兩岸人民關係條例。台灣士林地方法院周二進行言詞辯論，他認罪並稱知道在台沒政治庇護，未來會被遣返，但希望自由民主世界容得下他，並提供繪製的福建沿海軍事部署情報，請法官轉交給國安局，法官諭知下周三宣判。

稱偷渡赴台為推翻政權

法官當庭提示證據，阮芳勇針對船長魏來福、船員黃祥恩的證詞認為避重就輕，沒提到他要求報警是為了自首，而他停靠碼頭倒退並非撞了交通船後逃走，而是調整角度重新停泊，希望法官考量自首從輕量刑。他又指，自己從三都港碼頭出發，躲藏在養殖船中間避開雷達探測。對於為何逃離大陸，他稱「社會主義制度不斷給人民帶來苦難」，赴台目的就是要推翻政權。