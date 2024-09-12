台幻影戰機墜海 機師彈射幸獲救

同型號急停飛 設專案組查起因 台灣空軍一架幻影2000戰機周二在夜航訓練時失事墜海，機師成功彈射並獲救。新竹空軍基地所有同型戰機停飛檢查，空軍成立專案小組調查事故原因。原來由幻影2000負責的空防任務，改由F16戰機及經國號戰機執行。

台灣空軍司令部表示，第二聯隊謝沛勳上尉駕駛的幻影2000（單座，編號2047）於周二晚上8時05分，從新竹基地起飛實施夜航訓練，當晚8時35分返場過程中發現失去動力隨即彈射跳傘。經海、空兵力全力搜救，謝沛勳約在晚上10時39分由海巡船救起，意識清醒及生命迹象穩定，送往台中童綜合醫院梧棲院區醫治。總統賴清德聯同國防部長顧立雄，昨早10時赴醫院探望及慰問謝沛勳。謝沛勳2016年入讀空軍官校，飛行總時數710小時。

前一批夜訓戰機現鳥血漬 新竹基地政戰主任邱玉堂指，將於稍後打撈失事戰機。空軍督察長虞德忠少將透露，謝沛勳僅有一分鐘決定是否跳傘。引擎失去推力的原因則需要展開專業調查，不排除環境、機械及人為因素。有傳前一批夜航訓練的戰機機身疑似出現鳥類血漬，虞德忠證實前一批戰機落地時發現左起落架艙門、機翼翼下有鳥類血漬。機工長透過內視鏡等方式檢查引擎，狀況均正常且符合標準，而失事戰機飛行前檢查沒有發現問題。

服役近30年 法國製已停產 台灣前空軍副司令張延廷分析指，幻影2000只有一個引擎，一旦故障只能棄機跳傘。他續指夜間跳傘其實難以判斷與海面的距離，但謝沛勳當機立斷緊急彈射，才能順利逃生。張延廷直指，法國原廠已不再生產幻影2000引擎，因此它是台軍3款主力戰機中唯一沒有升級，且沒有備用引擎的戰機。引擎出現問題只能翻修解決，導致妥善率偏低，飛行安全風險較高。張延廷判斷失事原因與引擎有關，呼籲有關單位考慮淘汰服役近30年的幻影2000。

幻影2000返台服役27年來發生9次重大事故，共5人死亡，總數從60架減至53架。幻影2000有「法國貴族」之稱，單機造價達13億元新台幣（約3.15億港元）。本報綜合報道