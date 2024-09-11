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Apple Watch10變薄 屏幕更亮更大

Apple Watch Series 10有一系列絢麗奪目的顏色和外觀。 Apple Watch Series 10有一系列絢麗奪目的顏色和外觀。
Apple Watch Series 10有一系列絢麗奪目的顏色和外觀。
【本報綜合報道】美國蘋果公司秋季發布會上除了公布iPhone 16系列、iPhone 16 Pro系列外，還公布Apple Watch 10、Apple Watch Ultra 2黑色新版、AirPods 4等新產品。
蘋果行政總裁庫克發表開場演講，並宣布推出最新Apple Watch Series 10，錶身較過往的Apple Watch更薄，屏幕亦比上代大了30%，並採用更耐用的Ion-X玻璃錶面，用家從傾斜角度看手錶，其亮度提升達40%。新款將有拋光鋁金屬錶殼款式，包括亮黑色、玫瑰金色、銀色，另有鈦金屬錶殼款式，可選擇石板色、金色及原色。Apple Watch新系統可偵測用家睡眠狀況，發現是否出現睡眠窒息症狀，此功能亦可通過更新OS系統，在Series 9手錶上使用。
AirPods 4外形添貼耳
Apple Watch Ultra 2的黑色新版則強調其強大電量，電池一般使用可長達36小時。此外，蘋果推出全新AirPods 4，表示經無數人體工學實驗，設計出使用家戴得舒服貼耳的藍牙耳機，並增添更多控制功能和配備部分AirPods Pro 2功能，包括主動降噪功能。會上另指，AirPods Pro 2將新增聽力測試和助聽功能，目前正等待監管部門批准。
上述新品均自即日起接受預訂並於下周五起發售，Apple Watch Series 10鋁金屬款售價從3,199港元起，鈦金屬款售價則從5,499港元起；Apple Watch Ultra 2定價從6,399港元起；AirPods 4售價從1,099港元起，主動消噪型號定價則從1,499港元起。
AirPods 4AirPods 4
AirPods 4
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