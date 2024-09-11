Apple Watch10變薄 屏幕更亮更大

蘋果行政總裁庫克發表開場演講，並宣布推出最新Apple Watch Series 10，錶身較過往的Apple Watch更薄，屏幕亦比上代大了30%，並採用更耐用的Ion-X玻璃錶面，用家從傾斜角度看手錶，其亮度提升達40%。新款將有拋光鋁金屬錶殼款式，包括亮黑色、玫瑰金色、銀色，另有鈦金屬錶殼款式，可選擇石板色、金色及原色。Apple Watch新系統可偵測用家睡眠狀況，發現是否出現睡眠窒息症狀，此功能亦可通過更新OS系統，在Series 9手錶上使用。