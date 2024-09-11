iPhone16增相機鍵適配AI

iPhone 16 Pro 系列新增沙漠色鈦金屬顏色。

港周五可訂 下星期開賣 美國蘋果公司（Apple）秋季發布會在美國西岸時間周一上午10時，即本港時間昨日凌晨1時舉行，公布推出新一代手機iPhone 16系列和iPhone 16 Pro系列，行政總裁庫克強調，新一代手機將配合蘋果AI（人工智能）使用。

iPhone 16的機背使用全新的玻璃物料，機面採用最新一代陶瓷晶體護面，耐用度更高，iPhone 16和iPhone 16 Plus屏幕尺寸分別為6.1吋及6.7吋，共設黑色、白色、粉紅色、湖水綠色和群青色5種顏色選擇。iPhone 16新增了相機控制鍵，不僅能用作影相，還能配合蘋果AI使用，如用家點擊控制鍵後，可將鏡頭對準目標餐廳，手機能自動調出評論、菜單及協助訂位等資訊。

跳級A18晶片 外形乏改變 iPhone 16直接跳級使用A18晶片，AI新功能如簡單文字輸入，即能協助用家找出相應影片或相片，另外可用AI創作自訂emoji「Genmoji」。Siri同樣增強功能，例如能實時掌握用家地理定位，用家即便在不拍照的情況下，也能詢問身邊建築物資料。iPhone 16還配備1,200萬像素Ultra Wide鏡頭提供自動對焦，更能超近距離對焦，以廣角鏡拍攝影片。

iPhone 16 Pro系列則設有4款顏色，包括原色、黑色、白色及沙漠色鈦金屬，機背顏色將較iPhone 15Pro系列淺色。iPhone 16 Pro系列改用A18 Pro核心，具備更大內置RAM，速度比上代快15%，用電量亦減少20%，電池續航時間是所有iPhone之中最長。iPhone 16 Pro相機能快速運算及連拍，即時由AI運算光源、景深和皮膚色澤等，錄音質素亦有所提高，底噪更低，使聲音更生動逼真。

iPhone 16系列和iPhone 16 Pro系列均從周五晚上8時起接受預訂，並於下周五起發售，iPhone 16和iPhone 16 Plus的售價分別從6,899港元及7,699港元起；而iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的售價則分別從8,599港元和10,199港元起。本報綜合報道

點擊相機控制鍵，將鏡頭對準目標餐廳可獲取相關資訊。 iPhone 16系列機背使用全新的玻璃物料製成。 今次iPhone 16系列及iPhone 16 Pro系列新增相機控制鍵。 新機規格 庫克在產品發布會上發表開場演講。