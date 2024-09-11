兩岸國際

iPhone16增相機鍵適配AI

iPhone 16 Pro 系列新增沙漠色鈦金屬顏色。 iPhone 16 Pro 系列新增沙漠色鈦金屬顏色。
iPhone 16 Pro 系列新增沙漠色鈦金屬顏色。
港周五可訂 下星期開賣
美國蘋果公司（Apple）秋季發布會在美國西岸時間周一上午10時，即本港時間昨日凌晨1時舉行，公布推出新一代手機iPhone 16系列和iPhone 16 Pro系列，行政總裁庫克強調，新一代手機將配合蘋果AI（人工智能）使用。
iPhone 16的機背使用全新的玻璃物料，機面採用最新一代陶瓷晶體護面，耐用度更高，iPhone 16和iPhone 16 Plus屏幕尺寸分別為6.1吋及6.7吋，共設黑色、白色、粉紅色、湖水綠色和群青色5種顏色選擇。iPhone 16新增了相機控制鍵，不僅能用作影相，還能配合蘋果AI使用，如用家點擊控制鍵後，可將鏡頭對準目標餐廳，手機能自動調出評論、菜單及協助訂位等資訊。
跳級A18晶片 外形乏改變
iPhone 16直接跳級使用A18晶片，AI新功能如簡單文字輸入，即能協助用家找出相應影片或相片，另外可用AI創作自訂emoji「Genmoji」。Siri同樣增強功能，例如能實時掌握用家地理定位，用家即便在不拍照的情況下，也能詢問身邊建築物資料。iPhone 16還配備1,200萬像素Ultra Wide鏡頭提供自動對焦，更能超近距離對焦，以廣角鏡拍攝影片。
iPhone 16 Pro系列則設有4款顏色，包括原色、黑色、白色及沙漠色鈦金屬，機背顏色將較iPhone 15Pro系列淺色。iPhone 16 Pro系列改用A18 Pro核心，具備更大內置RAM，速度比上代快15%，用電量亦減少20%，電池續航時間是所有iPhone之中最長。iPhone 16 Pro相機能快速運算及連拍，即時由AI運算光源、景深和皮膚色澤等，錄音質素亦有所提高，底噪更低，使聲音更生動逼真。
iPhone 16系列和iPhone 16 Pro系列均從周五晚上8時起接受預訂，並於下周五起發售，iPhone 16和iPhone 16 Plus的售價分別從6,899港元及7,699港元起；而iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的售價則分別從8,599港元和10,199港元起。本報綜合報道
點擊相機控制鍵，將鏡頭對準目標餐廳可獲取相關資訊。點擊相機控制鍵，將鏡頭對準目標餐廳可獲取相關資訊。
點擊相機控制鍵，將鏡頭對準目標餐廳可獲取相關資訊。
iPhone 16系列機背使用全新的玻璃物料製成。iPhone 16系列機背使用全新的玻璃物料製成。
iPhone 16系列機背使用全新的玻璃物料製成。
今次iPhone 16系列及iPhone 16 Pro系列新增相機控制鍵。今次iPhone 16系列及iPhone 16 Pro系列新增相機控制鍵。
今次iPhone 16系列及iPhone 16 Pro系列新增相機控制鍵。
新機規格新機規格
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庫克在產品發布會上發表開場演講。庫克在產品發布會上發表開場演講。
庫克在產品發布會上發表開場演講。
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