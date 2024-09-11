被揭曾酒廊打工 日政壇美女墮樓亡

高橋茉莉

【本報綜合報道】日本傳媒周一報道，曾獲國民民主黨推舉參選東京眾議員、有「政壇美女」之稱的高橋茉莉跳樓自殺身亡，終年27歲，當局正調查事件。她畢業於日本名校慶應大學，曾入圍日本小姐，被視為國民民主黨的明日之星，但早前被踢爆曾在酒廊打工，參選眾議員資格遭撤銷。

參選眾議員資格遭撤銷 高橋茉莉曾參加「慶應小姐」並進入決賽，亦曾入圍日本小姐東日本地區大會決賽。她去年底與國民民主黨接觸後決定從政，為該黨出戰今年4月東京15區眾議員補選。惟在選前有傳媒踢爆她曾在不良場所打工、男女關係混亂，國民民主黨於2月以「行為可能觸法」為由撤銷她的參選資格。她其後發聲明澄清自己並無身心問題，雖然曾在酒廊打工，但只是為了償還學費，完全沒有不法行為。

高橋茉莉於上周三被發現倒臥在東京都千代田區寓所一樓，送醫不治身亡，由現場狀況判斷她是跳樓自殺。國民民主黨黨魁玉木雄一郎表示，不時會看到高橋在社群媒體上神采奕奕的照片，不料得知她過世噩耗，極為驚訝難過。