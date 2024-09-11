風暴摩羯引發災害 越南增至82死

【本報綜合報道】風暴摩羯在越南造成的死亡人數增至82人。不少人死於山泥傾瀉和洪水。當局通報另有247人受傷。越共中央總書記、國家主席蘇林指示全力救災。

三星富士康生產受停電影響 摩羯上周六登陸越南北部，氣象學家指，這是30年來襲擊該地區的最強颱風，在每小時將近150公里的風速下，當地橋樑和建築物遭到嚴重破壞。越南北部地區遭遇嚴重洪災，一些社區被部分淹沒。北部是三星電子和富士康等國際科技巨頭的主要生產中心，因停電造成嚴重影響。

截至周一越南仍有約150萬人面臨停電，東北部富壽省橫跨紅河的主要橋樑豐洲大橋一半已經坍塌。鄰近的安沛省河流水位上升到危險水平，2,400戶被迫轉移到地勢較高處，安沛市部分地區的洪水水位高達一米。越南農業部長在聲明中指，由於洪水形勢十分嚴峻，當局已經下令水庫放水，並敦促地方積極支持和確保人民及財產安全。

蘇林主持召開越共中央政治局會議，會議指，摩羯對北部地區後造成巨大人員傷亡和財產損失，目前各地方仍在統計災害損失情況。蘇林要求調動各方面資源，全力救災，開展重建工作，並呼籲全國團結，幫助災民度過困難時期。