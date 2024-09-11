東京梅毒本年已2460宗 男佔7成或無病徵

日本東京都梅毒疫情持續擴大，日媒周一引述東京都感染症情報中心數據報道，截至上周日為止，都內本年感染梅毒個案已達2,460宗，仍在持續增加當中，接近去年同期水平。東京都政府表示，自2021年以來，當地梅毒感染人數呈上升趨勢，民眾應注意預防。

東京都去年感染梅毒個案達到3,701宗，創下歷史新高，本年個案數已經接近去年感染總數七成。感染者中，七成是男性，年齡介乎20至50歲，剩餘三成女性患者中，以20多歲女性患者增加最為明顯。很多患者中招數年也不知道自己已染上梅毒，仍進行不安全性行為，導致病毒不斷傳播。

可導致失明癱瘓死亡 梅毒主要透過性接觸傳播，起初會引起紅斑、疲倦、發燒及淋巴結腫脹等症狀。若患者一直未就醫，患者可能完全沒有出現任何病徵，直到數年至數十年後出現晚期症狀，病菌屆時會影響患者腦部、脊髓、心臟及眼睛等，導致出現失明、癱瘓，甚至死亡。

為了幫助民眾更方便檢查有否感染梅毒，東京都現時已特別在新宿區、多摩地區設立梅毒檢測諮詢室。東京都感染症情報中心表示，梅毒通常被視作一種古老疾病，近年染疫人數不斷增加，民眾需確認伴侶有否感染，如懷疑染上梅毒，需盡快前往醫療機構檢查。本報綜合報道