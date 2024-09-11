美總統大選今辯論 警增布防

賀錦麗與特朗普首同台

今次辯論由美國廣播公司（ABC）主辦，預料歷時90分鐘，是副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗首次與對手特朗普同台辯論。根據ABC公布的辯論規則，辯論不設現場觀眾，不會事先向兩位候選人交代辯論題目，他們不需作開場發言，每人有兩分鐘回答問題，另有兩分鐘反駁時間及一分鐘跟進時間。在對方發言時，另一名候選人的咪高峰將靜音。候選人最後有兩分鐘作總結發言。