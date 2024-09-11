美總統大選今辯論 警增布防
【本報綜合報道】美國總統選舉第二場候選人辯論於美東時間周二晚上9時（香港時間周三早上9時）在賓夕凡尼亞州費城舉行，費城警方已加強部署，防範示威。
賀錦麗與特朗普首同台
今次辯論由美國廣播公司（ABC）主辦，預料歷時90分鐘，是副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗首次與對手特朗普同台辯論。根據ABC公布的辯論規則，辯論不設現場觀眾，不會事先向兩位候選人交代辯論題目，他們不需作開場發言，每人有兩分鐘回答問題，另有兩分鐘反駁時間及一分鐘跟進時間。在對方發言時，另一名候選人的咪高峰將靜音。候選人最後有兩分鐘作總結發言。
賓夕凡尼亞州是美國大選的傳統搖擺州，特朗普於2016年大選贏下該州，但2020年大選敗給現任總統拜登。特朗普今年7月在賓夕凡尼亞州巴特勒縣遇刺受傷，賀錦麗亦在該州宣布明尼蘇達州州長沃爾茲為競選拍檔。
費城警方加強部署，在辯論場地國家憲法中心外面架設路障，防範反以色列示威等群眾活動，同時限制民眾進入自由鐘和美國獨立紀念館等地。
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