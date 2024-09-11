凱瑟琳捱過化療 悟「愛與被愛」最重要

凱瑟琳在社交平台發布一段她與丈夫王儲威廉以及喬治王子、夏洛特公主及路易王子等3名子女於上月在諾福克拍攝的郊遊片段，全長約3分鐘。她表示隨着夏季即將結束，她無法形容終於完成化療是多麼令人欣慰，又指過去9個月對她一家人來說是極其艱難。

發布一家五口郊遊片段

凱瑟琳說，癌症是複雜、可怕和不可測，但亦讓人以一種從未考慮過的方式面對自己的弱點，並提醒她和丈夫威廉反思和感激生活中簡單但重要的事情，圍繞他們身邊就是單純愛和被愛。她稱目前的重點是盡力遠離癌症。雖然化療已完成，但治愈和完全康復的道路仍很漫長，她必須繼續堅強度過每一天，並期待重返工作崗位。凱瑟琳又感謝得到的支持，而她會與仍然在癌症路上的人攜手走出黑暗。