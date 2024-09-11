伊朗否認向俄交付彈道導彈

【本報綜合報道】伊朗革命衞隊高級指揮官諾扎里（Fazlollah Nozari）周一否認該國向俄羅斯交付彈道導彈，直指相關報道是心理戰。烏克蘭外交部同日傳召伊朗臨時代辦阿穆澤加爾（Shahriar Amouzegar），抗議伊朗可能向俄羅斯提供彈道導彈，警告若證實情況，將對烏伊雙邊關係產生毀滅性的和不可挽回的後果。

烏召伊朗臨時代辦警告 諾扎里表示，伊朗沒有向俄羅斯運送導彈，這種說法是一種心理戰，伊朗並未支持俄烏戰事的任何一方。伊朗外交部發言人卡納尼亦強烈否認有關伊朗出口武器到交戰方的說法。克里姆林宮發言人佩斯科夫則指，留意到相關報道，但這些消息不是每次都真確，伊朗是俄羅斯的重要夥伴，雙方建立經貿關係，以及在所有可能領域合作與對話，包括最敏感領域。

不過，歐盟外交事務發言人史丹諾收到盟友提供的可靠情報顯示伊朗向俄羅斯運送彈道導彈，一旦屬實，意味伊朗支持俄羅斯對烏克蘭非法戰爭的實質性物資升級。史丹諾重申，歐盟領袖的共同立場向來明確，歐盟會與國際夥伴協調迅速回應，包括對伊朗採取新的重大限制措施。另一名歐盟官員指，美國已與歐盟分享伊朗轉移導彈的情報，預料很快就會公開。美國國家安全委員會發言人柯比說，無法確認伊朗交付導彈的消息，但這行為將危害烏克蘭和中東。

另外有報道指，俄羅斯總統普京和意大利總理梅洛妮近期均表示，希望中國、印度等國家能為調停俄烏衝突作出努力。中國外交部發言人毛寧於昨日表示，中方立場一貫且明確，始終致力勸和促談，支持一切有利和平的努力。中方接下來也願意繼續與國際社會一道，為推動危機的政治解決積累條件，為實現和平發揮建設性作用。