非法移民爆暴力問題 德復設臨時邊境管制

奧地利即表明不接收被拒門外人士 德國近期接連發生多宗與移民有關的暴力事件。該國政府周一宣布，在全國所有陸地邊境恢復臨時邊境管制，以解決非法移民問題，並保護公眾免受回教極端主義的侵害。奧地利隨即表明，不會接收任何在邊境被德國拒之門外的移民。

德國內政部長費澤爾當日召開記者會講解，並將向歐盟委員會通報這一計劃。她指出：「我們希望進一步減少非正式移民。為此，我們正採取進一步行動，相關措施勢必令拒簽數量增加。」當地傳媒引述消息人士稱，管制措施將於下周一開始，最初管制期為6個月。屆時從接壤德國全部9個國家陸路入境者，都可能被要求檢查護照，車輛也會被抽樣截查。

面對公眾對非法移民問題的擔憂，以及8月一名敍利亞尋求庇護者在德國城市實施致命持刀襲擊後，德國政府一直在與主要反對黨基督教民主聯盟（基民盟）就如何應對移民問題進行磋商。早前德國極右政黨選擇黨（AfD）贏得圖林根州選舉，並在薩克森州選舉中位居第二。

與多國陸地邊界逾3700公里 歐盟27個成員國中，有25國為神根公約簽署國，包括德國，民眾可在這些國家之間自由往來而不受任何監管和檢查。德國與丹麥、荷蘭、比利時、盧森堡、法國、瑞士、奧地利、捷克和波蘭之間有長達3,700多公里的陸地邊界。去年，為應對首次避難申請的數量激增，德國宣布對與波蘭、捷克和瑞士的陸地邊界實施更嚴格的控制。本報綜合報道