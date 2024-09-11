非洲羊肉產品首度輸入中國

【本報綜合報道】中非合作論壇峰會剛在北京落幕後不久，一批產自非洲馬達加斯加的冷凍羊肉周日運抵湖南紅星進口肉類指定查驗場，這批貨物共50件、逾900公斤。這是去年馬達加斯加羊肉獲得輸華准入後首批進口產品，亦是內地首次從非洲進口羊肉產品。今次進口的羊肉空運至廣州白雲機場後，由汽車運輸至湖南紅星進口肉類指定查驗場，全程約36小時，之後計劃經水運由城陵磯口岸進口。

進口商長沙老農民農副產品有限公司負責人表示，這批羊肉將進入湖南省內外多家餐飲、商超等平台銷售，給國內消費者帶來更多優質肉類選擇。長沙海關食安處處長黃才新指出，羊肉的加工生產商中馬牧業（馬達加斯加）有限公司為湖南企業袁氏種業高科技有限公司在當地投資建設，該公司也是湖南對非出口雜交稻種的主要企業之一，從雜交稻種出口到羊肉進口實現了兩地優質產品「雙向奔赴」。

中方向非提出免債舉措 在北京，昨日有記者在外交部記者會上就非洲國家面臨債務危機提問。中方發言人毛寧指出，中國從來不是非洲的主要債權方，根據世界銀行的數據，非洲主權外債中多邊和私人債權人佔八成，雙邊債務僅佔少數。即使如此，中方始終積極通過雙多邊渠道幫助非洲減緩償債壓力。在本屆中非合作論壇峰會通過的《行動計劃》中，中方也提出了具體免債舉措。