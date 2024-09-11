中藥店被揭以假換真呃客

打假博主揭磨粉機無刀片

博主「密探007」表示，在昆明市五華區和諧世紀農貿市場購買了1,000多元人民幣（約1,100港元）的中藥材，並讓商販將其磨成粉時，注意到打粉的聲音不正常，速度很快，而且打出來的粉也沒應有溫度。隨後在民警見證下，該博主檢查店內磨粉機，卻發現機內居然連刀片都沒有，而在機器旁邊有一條「暗道」直通隔壁小房間。該房間內衞生環境很差，堆有電子秤、吸塵器、微波爐及各種不知名粉末。博主之後將中藥材放入磨粉機，發現中藥材原封不動掉到小房間一個盆子裏，根本沒有磨。