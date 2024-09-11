中藥店被揭以假換真呃客
【本報綜合報道】內地打假博主「密探007」近日發布一系列影片，指雲南省昆明市有商販聲稱替客人將所購買的中藥磨成粉末，卻以「狸貓換太子」的手法將真藥材偷換成假粉末。當地市場監管部門已要求涉事商舖停業，並對涉案物品抽樣送檢。
打假博主揭磨粉機無刀片
博主「密探007」表示，在昆明市五華區和諧世紀農貿市場購買了1,000多元人民幣（約1,100港元）的中藥材，並讓商販將其磨成粉時，注意到打粉的聲音不正常，速度很快，而且打出來的粉也沒應有溫度。隨後在民警見證下，該博主檢查店內磨粉機，卻發現機內居然連刀片都沒有，而在機器旁邊有一條「暗道」直通隔壁小房間。該房間內衞生環境很差，堆有電子秤、吸塵器、微波爐及各種不知名粉末。博主之後將中藥材放入磨粉機，發現中藥材原封不動掉到小房間一個盆子裏，根本沒有磨。
據博主提供的一份《舉報立案告知書》顯示，市場監督管理局經核查決定予以立案。昆明市五華區市場監督管理局紅雲街道市場監督管理所工作人員周一上午回應稱，該博主舉報的事件目前仍在調查中，具體情況不便透露。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：