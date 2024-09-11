摩羯殘餘環流致暴雨 雲南6鄉鎮洪澇

【本報綜合報道】風暴「摩羯」殘餘環流仍在，雲南省及廣西自治區部分地區連日迎來強降雨，其中雲南紅河州河口縣6個鄉鎮發生洪澇災害。截至周一下午5時，上述鄉鎮共有861戶、2,150人受災，已疏安置714戶、2,130人，暫無人命傷亡。接近中越邊境的廣西崇左市疑因越南上游洩洪，全市嚴重水浸。

中越邊境洩洪水浸 由於紅河、南溪河水位快速上漲，河水倒灌風險較高，河口縣周一上午10時15分先後發布暴雨橙色、黃色、紅色預警信號及山洪災害風險二級預警。同晚7時許，該縣發布緊急疏散提醒，縣城區沿街居民及商舖業主獲疏散至集中安置點，同時展開防汛及救援工作。

為了應對暴雨引發洪水，越南近日開始排洪。由於廣西崇左市龍州縣內麗江上游位於越南，有網民表示越南洩洪不僅影響該縣，也導致下游南寧市受災。網傳畫面顯示，龍州縣內街道嚴重水浸，位於低窪地區房屋水浸。至於南寧境內邕江周一水位高漲，江上小黃鴨景觀裝置也被洪水沖倒。

根據廣西水文部門監測，由周一早上8時至周二早上8時，防城港、北海、欽州、崇左、百色及南寧等市部分地區降大到暴雨，局部地區有特大暴雨。受強降雨影響，左江及其支流明江，郁江、右江支流淥水江等17條河流22個站出現超警0.07至5.04米洪水。