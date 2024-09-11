遊圓明園打卡受阻 內地漢辱罵日本客

質疑參觀合理性 互拍片狙擊 內地一名網紅上周六因拍照位置問題，在北京名勝圓明園與兩名日本遊客發生衝突，持續言語攻擊對方，甚至質疑日本人在圓明園拍照的合理性。圓明園遺址公園客服人員周一回應指，圓明園對遊客國籍並沒要求，只要遵守園內遊覽須知、攜帶有效證件前來購票就可參觀。

內地網紅「亞人」拍下事發情況並上傳網絡，當時一男一女的日本遊客在導遊幫助下拍照，導遊友好地請亞人移開，但對方隨即爆發情緒，質疑導遊為何幫日本人在圓明園拍照，更將日本遊客與歷史侵略聯繫起來，不斷使用中文和英文辱罵對方。日本男遊客不堪其擾，開始用手機反拍亞人的行為，但亞人反而追着遊客繼續拍攝並質問他們，場面一度十分尷尬和緊張。

園區員工未調解同罵日人 導遊之後試圖找園區管理人員解決問題，但園區一名工作人員來到後未合理調解，反而直接表達對日本遊客的敵意，稱「說白了是不讓日本人進來」，又稱自己「憎恨小鬼子」。當導遊詢問這些言論是否代表圓明園的官方立場時，該員工迅速否認並離開現場。

官媒指出盲目排外沒土壤 大部分內地網友批評亞人無端阻止日本遊客拍照的行為。另有人挖出，亞人名叫李高陽，曾在美國留學期間，犯下強姦、性侵未成年人、勒索等罪，最後判囚3年。引起爭議後，亞人已刪除相關影片，而他在部分平台的帳號亦已不可見。有官媒評論指出，盲目排外在國內沒有土壤，民族大義不是流量密碼，批評亞人自以為抓住了「增粉神器」，沒想到無人捧場。本報綜合報道