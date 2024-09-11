AI安全治理框架出爐 鼓勵各界防風險

【本報綜合報道】2024年國家網絡安全宣傳周主論壇周一在廣東省廣州市舉辦，全國網絡安全標準化技術委員會發布《人工智能安全治理框架》1.0版。該框架以鼓勵人工智能創新發展為第一要務，以有效防範化解人工智能安全風險為出發點和落腳點，提出包容審慎、確保安全，風險導向、敏捷治理，技管結合、協同應對，開放合作、共治共享等人工智能安全治理的原則。

《人工智能安全治理框架》按照風險管理的理念，緊密結合人工智能技術特性，分析人工智能風險來源和表現形式，針對模型算法安全、數據安全和系統安全等內生安全風險和網絡域、現實域、認知域、倫理域等應用安全風險，提出相應技術應對和綜合防治措施，以及人工智能安全開發應用指引。

全國網絡安全標準化技術委員會秘書處主要負責人表示，今次發布框架對推動社會各方積極參與、協同推進人工智能安全治理具重要促進作用，為培育安全、可靠、公平、透明的人工智能技術研發和應用生態，促進人工智能的健康發展和規範應用，提供了基礎性、框架性技術指南。該框架亦有助在全球推動人工智能安全治理國際合作，推動形成具廣泛共識的全球人工智能治理體系，確保相關技術造福於人類。