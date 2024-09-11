足壇整治假賭黑 予43人終身禁業處罰

包括韓外援孫準浩 其經紀人斥荒謬 國家體育總局、公安部昨晨10時在遼寧大連，召開職業聯賽「假賭黑」專項整治發布會。中國足協負責人介紹對涉案足球從業人員的紀律處分，包括給予金敬道等其中43人終身禁止在國內從事任何與足球有關活動的處罰；給予巴合江‧吾爾滿等17人禁止在國內從事任何與足球有關活動5年的處罰；並要求全行業對前杭州綠城隊球員沈劉曦嚴格執行終身禁業處罰。

34人被判有期徒刑以上 會上提到前年以來，公安部重點交辦遼寧等地公安機關偵破相關賭球、假球專案，整體謀劃打擊網絡賭球、操控比賽、行受賄賂等違法犯罪，抓獲128名疑犯，打掉12個網絡賭博團夥，查實120場涉嫌賭球、假球比賽，涉及中超、中甲、中乙、足協盃、女超等足球聯賽，先後涉案的中超、中甲、中乙俱樂部球隊共41支，對83名涉案球員、裁判、教練、俱樂部管理人員依法採取刑事強制措施。法院已對44名涉案足球從業人員作出判決，34人被依法判處有期徒刑以上刑罰。

依據《中國足球協會紀律準則》，經中國足協紀律委員會審定，61名涉案足球從業人員受到紀律處罰。其中沈劉曦2013年已被處以終身禁止從事任何與足球有關活動的處罰，仍不知悔改，在此次案件中因開設賭場罪受到刑事處罰，中國足協再次通報要求全行業對其嚴格執行禁業處罰。終身禁足名單另包括山東泰山球員金敬道、郭田雨、外援孫準浩、助理教練矯喆，還涉及瀋陽宏運、江蘇蘇寧、江西北大門、上海申花、重慶兩江競技、四川九牛、武漢長江、南京城市、青島紅獅、陝西長安競技、昆山等俱樂部的球員和官員。

公安部指尚有在偵案件 孫準浩所屬南韓俱樂部水原FC回應指，已確認中國足協的處罰，計劃宣布官方立場。其經紀人朴大淵直斥處罰荒謬，強調會很快作出回應。

公安部治安管理局副局長張曉鵬表示，目前還有在偵案件，重點是以賭博、賄賂等違法犯罪為切口，深挖徹查球員、教練、裁判、俱樂部管理人員等操控比賽和賭球的違法犯罪行為。體育總局、公安部、中國足協將繼續深化聯合治理工作機制，堅持「假賭黑」問題與腐敗問題同治、同審、同析。中國足協主席宋凱則指，在公布紀律處罰決定後，向國際組織如實報告有關情況，並由相關國際組織決定是否作進一步處理。至於相關俱樂部會不會受罰，他強調當局對治理足球行業「假賭黑」態度堅決，無論是球員還是俱樂部，將依法依規嚴肅查處，給予行業處罰，並及時向社會公布，接受社會監督。本報綜合報道