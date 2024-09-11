華輪值上合組織主席國提設想

在北京，外交部周一就中國擔任上海合作組織輪值主席國工作舉行吹風會，外交部副部長孫衞東介紹中方關於主席國任期相關工作的設想，當中包括制訂兩份重要文件，並在減貧、糧食安全、公共衞生、發展籌資、氣候變化和綠色發展、工業化、數字經濟、互聯互通8大重點領域開展一系列合作與行動。（綜合報道）