海鯤號測試進度逾半 10餘項待改進

【本報綜合報道】台灣首艘自製潛艇海鯤號日前傳出未能通過超過70項泊港測試，導致進度滯後。海軍參謀長邱俊榮中將昨日表示，潛艇系統裝備的測試關聯高，目前海鯤號泊港測試進度介乎50%至60%，並有約10餘項目要改進缺點，並沒有外傳的數字那麼多。

邱俊榮提到，條件完備後就會進行海上測試，項目包含浮航、潛航、深水及相關重要測評，目前計劃可在明年11月達成交艦條件，測試書因有複雜度，由海軍聯審中，預計在12月完成審定。針對潛艇量產規劃，將以「一次建案，分三批籌獲」，建造順序以「2+3+2」模式執行，與原本規劃的「3+2+2」有別，主要是配合台船建造能量及專業團隊。至於未來會否興建「潛艇掩體」以利戰力保存，因涉及作戰細節，他稱不便透露。