東盟與中日韓開會 華提倡通關便利化

【本報綜合報道】江蘇蘇州周一舉行東盟與中日韓移民管理政策高級別研討會，中國國家移民管理局會上倡議出台更積極、開放、高效的移民管理政策，營造更開放包容的移民制度環境，包括推進邊檢通關便利化，與各地共同打擊跨國有組織犯罪。

各國分享移民管理政策 今次研討會是中國國家移民管理局落實第25次東盟與中日韓（10+3）領導人會議共識，以及《10+3合作工作計劃（2023－2027）》的重要舉措，以「構築更加緊密的移民政策交流紐帶，共同促進域內各國安全與發展」為主題。汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、東帝汶、越南和日本、南韓、中國的移民部門代表，東盟秘書處、國際移民組織、瀾湄執法合作中心有關官員，討論當前地區移民治理形勢等，介紹各自移民治理最新政策與舉措，分享有關政策主張和合作建議，並提出地區移民治理的政策建議。

中方圍繞促進區域人員交流往來，倡議推進邊檢通關便利化，營造更便捷高效的通關環境；共同打擊人口販運、偷運移民、電訊詐騙、網絡賭博、販毒等跨國有組織犯罪，營造更合法有序的出入境安全環境；協商出入境檢查、停居留管理等移民政策務實合作優化方向，促進地區人員交往和貿易投資自由化便利化，共同培育地區發展新動能。