專屬經濟區疑現華艦 馬國稱捍衞主權

【本報綜合報道】南海局勢持續緊張之際，上周二傳出在馬來西亞專屬經濟區內，發現3艘外國海軍艦艇，有專家認為是中國海警船甚至導彈護衞艦。馬來西亞外交部周一回應稱，其立場一貫，會捍衞海域主權、主權權利與利益。

馬來西亞外交部周一晚發布聲明稱，已關注外國軍艦在專屬經濟區的鑽油平台近海海域出沒，由於事涉國防有關當局與作戰安全，沒法評論軍艦動向或準確性。該部門又指，馬來西亞致力維護南海作為和平、穩定和貿易地區的地位，透過和平方式解決爭端，遵守強調避免威脅和動武的《南海各方行為宣言》，將繼續與所有相關國家進行外交接觸。

傳山東號在南海附近出現 國際海事觀察員鮑威爾（Ray Powell）上周二發文指，3艘中國海警船在馬來西亞專屬經濟區內巡邏，編號分別為CCG 5403、CCG 5102與CCG 5402。但馬來西亞外交部聲明並未指明，是哪國軍艦在其專屬經濟區出沒。鮑威爾另轉發消息指，中國一艘科考船和另外4船周二在菲律賓巴拉望島附近現蹤，中方周一至周六在南海演練，航母山東號周日亦在演練區域附近出現。