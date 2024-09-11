中美司令視像討論共同關心問題

美促解放軍三思南海策略

美軍印太司令部發聲明指，今次視像通話是中美元首三藩市會面的成果，兩位領導人當時同意重啟中美軍事高層級交流，以及舉行美軍印太司令與解放軍戰區司令員對話。帕帕羅在視訊期間重申兩軍保持溝通渠道的重要性，這類高層對話可闡明意圖，以及減低誤解的風險。帕帕羅提到解放軍近期與美國盟友的數次不安全互動，他強調解放軍有責任遵守國際法及慣例，確保行動安全。他敦促解放軍三思在南海等地區進行的危險、脅迫及潛在升級局勢策略。印太司令部形容，帕帕羅與吳亞男的對話具建設性和相互尊重。帕帕羅表示希望今次對話是許多同類對話中的第一次，並指出有必要與吳亞男及其他解放軍戰區司令就所關心的問題繼續對話。