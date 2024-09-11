中美司令視像討論共同關心問題
【本報綜合報道】中國國防部昨日公布，根據中美兩國元首三藩市會晤共識，中國解放軍南部戰區司令員吳亞男與美軍印太司令帕帕羅當日上午舉行視像通話，就共同關心的問題深入交換意見。
美促解放軍三思南海策略
美軍印太司令部發聲明指，今次視像通話是中美元首三藩市會面的成果，兩位領導人當時同意重啟中美軍事高層級交流，以及舉行美軍印太司令與解放軍戰區司令員對話。帕帕羅在視訊期間重申兩軍保持溝通渠道的重要性，這類高層對話可闡明意圖，以及減低誤解的風險。帕帕羅提到解放軍近期與美國盟友的數次不安全互動，他強調解放軍有責任遵守國際法及慣例，確保行動安全。他敦促解放軍三思在南海等地區進行的危險、脅迫及潛在升級局勢策略。印太司令部形容，帕帕羅與吳亞男的對話具建設性和相互尊重。帕帕羅表示希望今次對話是許多同類對話中的第一次，並指出有必要與吳亞男及其他解放軍戰區司令就所關心的問題繼續對話。
中美兩軍交流在去年2月的美軍擊落疑似中國間諜氣球後中斷，至同年11月的中美元首三藩市會面後才逐漸恢復。美國國家安全顧問沙利文上月底訪華時，與中央軍委副主席張又俠會面，二人對過去10個月以來持續、定期的兩軍溝通所取得之進展表示認可，預告兩國計劃在不久的將來舉行戰區司令員電話會議。
美國駐中國大使伯恩斯上周亦指，去年美國擊落疑似中國間諜氣球後，兩國關係跌至歷史低點，美國一直尋求與中國建立更緊密的軍事溝通渠道。在氣球事件期間，中國拒絕與美國高級軍事領導層對話，現在取得一些進展，帕帕羅應該在未來數周，與南部戰區司令員通電話。伯恩斯強調，雙方必須保持聯繫，如果發生事故或誤解，軍方領導層可以會面以降低緊張局勢、調解衝突或爭端，確保雙方以理性的方式來解決問題。
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