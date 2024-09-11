報告指歐盟與中國競爭關係日深

【本報綜合報道】歐洲中央銀行前行長德拉吉，獲歐盟委員會主席萊恩邀請，編撰被視為歐盟競爭力重要文件的「德拉吉報告」，多處提及中國帶來挑戰，認為歐盟需要真正的對外經濟政策，且在美國展開與中國經濟脫鈎之下，歐盟雖仍迎接中國投資，但須有共同監管機制。

在周一發表的69頁報告中，有25頁提到中國，顯示歐盟與中國競爭關係日深。報告指出歐盟企業正受到中國的雙重擠壓，一方面中國所提供的經濟需求愈來愈弱，另一方面中國企業帶來的競爭壓力愈來愈高。德拉吉在記者會指︰「中國成長比我們更快，但市場愈來愈不對我們開放，而且正在與我們競爭。」

稱對潔淨能源產業構成威脅 在談及綠色能源轉型時，德拉吉表示，中國雖提供較便宜的綠能設備產品，但對歐洲的潔淨能源產業構成威脅，因此歐盟需要完整的脫碳產業計劃。德拉吉在報告提醒歐盟貿易政策須維持一致性，例如若對原料及中間產品徵關稅，卻不對密集使用這些原料的終端產品徵稅，將導致歐盟本地產業失去競爭力。

報告又指，歐盟國家採購太多外國防衞裝備，以前年6月至去年6月計算，當中63%購自美國，另有15%來自非歐盟國家。同時，歐盟在聯合軍事項目上投資亦不足，以2022年計，27個成員國只花了107億歐元（約909億港元），用於國防設備研發，只佔整體國防開支的16%。單計美國當年的國防研發開支就有140億美元（約1,190億港元）。